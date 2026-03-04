T.C. UŞAK 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , FATMA HANIM PİRE ile Davalı Efesan Kompozit Polimer Teknolojileri ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd Şti arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklıktan Çıkma davası nedeniyle;

Dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin davalı şirketin %12.5 hisse oranında ortağı olduğunu, davalı şirketin 24.05.2012 tarihinde kurulduğunu, yaklaşık 3 ay sonra şirket müdürü tarafından şirket faaliyetlerinin durdurulduğunu ve şirket nezdindeki mevcut makinelerin satıldığını, satılan bu makinelerden elde edilen gelirden müvekkiline ödeme yapılmadığı, şirket müdürünün şirketin mallarını kişisel menfaatleri uğruna kötüye kullandığını, şirketin kötü yönetildiğini, olağan genel kurul toplantıları yapılmadığını, şirket müdürü ortaklık faaliyetini durdurduğunu, defterleri düzgün tutmadığını, ortaklara hesap vermediğini, şirkette ortaklar arasında pay devri yapılmasına ve şirkette müdür değişimine ilişkin karar alınmasına rağmen müvekkilinin bunlardan haberi olmadığını, toplantılara çağırılmadığını, müvekkilinin davalı şirket müdürüyle hiçbir şekilde irtibat kuramadığını, davalı şirketin 2012 yılından beri şirketin amaçları doğrultusunda hiçbir faaliyet icra etmediğini, müvekkili yönünden ortaklık ilişkisinin devamının çekilmez hale geldiğinden davalı şirket ortaklığından ayrılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Bilirkişi 18.06.2025 tarihli raporunda özetle; davacı Fatma Hanım Pire'nin ortaklıktan çıkmak istediği ile ilgili davalı şirketin T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Uşak Defterdarlığı'nın yazısında görüldüğü üzere bırakma tarihinin 31.12.2014 olduğu ve terk nedeninin Re'sen Terk işlemi yaparak vergi mükellefiyeti yönünden sonlandırdığı, fakat davalı şirketin Ticaret Sicil Kaydı yönünden durumunun faal olduğu,bu durumdaki davalı şirketin ortağı davacı Fatma Hanım Pire'nin 6102 sayılı TTK'na göre şirketle ilişkili hukuki bağlarını ancak tasfiye işlemi ile sonuçlandırabileceği bildirilmiştir.

Bilirkişi heyeti 12.11.2025 tarihli ek raporunda özetle; Takdiri Sayın Mahkemenin şirketin fasiye edilecek malı olmadığı nazara alınarak şirketin feshine ve ticaret sicilinden hükmi şahsiyetinin silinmesine karar verilerek hükmü şahsiyetinin sonlandırılması ve Ticaret Sicilinden silinmesine karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olacağı bildirilmiştir.

Davalı 3250556319 vergi nolu,7957 ticaret sicil nolu,EFESAN KOMPOZİT POLİMER TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adresinin tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 10 gün geçtikten sonra davalı şirkete dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve 31.03.2026 günü saat 09.30 olan duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacaktır. Davalı şirket tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebilecektir. Cevap dilekçesi HMK'nun 129/1 maddesine uygun olmak zorunda olduğu, bilirkişi raporlarına yine bu sürede itiraz edebileceği, duruşmalara katılmadığı takdirde yokluğunda karar verilebileceği hususu davalı EFESAN KOMPOZİT POLİMER TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' ne İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.