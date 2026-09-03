T.C. UŞAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

MİRASÇI: AYTEN TÜRKER

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 28/01/2027 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.