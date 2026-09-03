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T.C. UŞAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

04-09-2026 00.00
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İ L A N

T.C. UŞAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2013/113 Esas

MİRASÇI: AYTEN TÜRKER

 

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 28/01/2027 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02541241