T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI Tapu Müdürlüğü

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi , Arakiyeci Hacı Cafer mahallesi 208 ada 36 parsel 6 numaralı bağımsız bölümün tamamı elbirliği halinde ZELİHA METİNKAYA,HAKAN SALTIK,MUSTAFA SALTIK,UĞUR AKDEMİR,HALİL YATAĞAN,ALİ YATAĞAN,ZEHRA YATAĞAN,MEHMET YATAĞAN,SAFFET TOPUZ,BAYRAM TÜRKMEN,SEFA SEDAT TOPUZ,MUSTAFA RAŞİT TOPUZ,İZZET TOPUZ,GÜLŞEN EROL,HATİCE ERSEÇ,BİRNUR GÖKCEN,GÜLSEN MUTLU,TUBA ONAY ERGELEN,IŞIL KOCABAŞ,NEZİHE ONAY,ERCAN ELERET,HATİCE AYABAKAN,NURGÜL KAVLAK,SELMA DİNÇ,SEVİNÇ SERT,DENİZ ERKOÇ,BATUR ERKOÇ,ALİYE TOPUZ adlarına kayıtlı iken; İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden verilen 31.10.2025 tarihli ve 2025/355 ESAS 2025/969 KARAR sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından TUBA ONAY ERGELEN adına vekaleten ERKAM KARACA 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ edilir.