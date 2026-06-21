T.C. UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Askeri Yasak Bölgelere Girme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/01/2026 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununu 332/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilerek Ceza Muhakemesi Kanununun 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verilen Omar ve Raheema oğlu, 29/08/1991 Irak doğumlu BEDRKHAN OMER ALE ALE tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla yurt genelinde traji yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Mahkumiyet hükmü yönünden Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.15/06/2026