T.C. UZUNKÖPRÜ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada

Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Habiphoca mahallesi 145 ada 8 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Vahibe'nin mirasçılarının tespit edilemediği ve bu suretle mirasının devlete intikâl etme ihtimalinin bulunduğundan TMK 594. Maddesi uyarınca mirasçılarını tespit amacıyla anne ve baba tarafından üst soylarını tanıyanlar ve mirasçı olduğunu iddia edenlerin ilân tarihinden itibaren mahkememizin 2024/188 Esas sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği, müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunu'nun 501. maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur.