Resmi İlanlar
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/346 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEDAŞ Genel Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/10/2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :
2025/346 ESAS VAN TUŞBA ÇİTÖREN MAH 114 ADA 4 PARSEL
2025/347 ESAS VAN TUŞBA ÇİTÖREN MAH 101 ADA 68 PARSEL
2025/351 ESAS VAN TUŞBA ÇİTÖREN MAH 101 ADA 137 PARSEL
2025/352 ESAS VAN TUŞBA ALTINTEPE MAH 699 ADA 25 PARSEL