T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :

2025/353 ESAS VAN TUŞBA KALECİK MAH 9339 ADA 3 PARSEL

2025/359 ESAS VAN İPEKYOLU KAYMAKLI MAH 104 ADA 237 PARSEL

2025/360 ESAS VAN İPEKYOLU KAYMAKLI MAH 104 ADA 171 PARSEL

2025/361 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 17 PARSEL

2025/362 ESAS VAN İPEKYOLU ÇİTLİ MAH 106 ADA 21 PARSEL