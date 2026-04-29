T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Van ili, Tuşba ilçesi, Bardakçı mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

İli:

Van İlçesi:

Tuşba Mahalle:

Bardakçı Yüzölçümü

358,04 m² Parsel No:

İçerisinde 541 parsel sayılı taşınmazın olduğu,

2188, 2187,542,489 ve 560 parsel sayılı taşınmazlara komşu,

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: SİNAN GÜL TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)



Davacı Mehmet Gürbüz tarafından davalı, MALİYE HAZİNESİ aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince;

Davaya konu taşınmazın yukarıda bilgileri yazılı ekte sunulan 20/09/2025 tarihli Fen Raporunun 3. Sayfasında bulunan krokide belirtilen yukarıda bilgileri yazılı parsel içerisinde kaldığı anlaşılmakla tescil harici alanın davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/112 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları İLAN olunur.

EK : 20/09/2025 Tarihli Fen Raporu ve Eki