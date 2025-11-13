T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLİ: VAN

İLÇE: TUŞBA

MAHALLE: KALECİK

Dava konusu Van İli Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesinde K50C18D Pafta 9389 Ada 4 nolu parsel sayılı taşınmazın Davacı Zelihan ERDEMLİ tarafından Davalı Maliye Hazinesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan tapusuz taşınmaz tescili davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara kararı gereğince;

Yukarıda özellikleri belirtilen yazılı taşınmazın davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil koşullarının gerçekleşmediği ileri sürülerek itiraz eden bulunmazsa ve davacı davasını ispat ettiği takdirde tescile karar verileceği İLAN olunur.04/11/2025