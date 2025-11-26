T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: 2025/206 ESAS-VAN TUŞBA ABDURRAHMANGAZİ MAHALLESİ 1327 ADA 226 PARSEL