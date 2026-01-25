T.C. YAHYALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: FATMA ELİFERLİ - 321*****630

DAVALI: ALİ RIZA ELİFERLİ - 463*****394

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yargılamasında;

Mahkememizce düzenlenen ön inceleme tutanağı gereğince duruşmanın 18/02/2026 günü saat 10:10'a bırakılmasına karar verilmiş olup, HMK'nın 139. maddesi gereğince, duruşmaya gelirken sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizde gösterdiğiniz ve henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerini getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, aksi takdirde o delilden vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.23/12/2025