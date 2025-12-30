Resmi İlanlar
T.C. YAHYALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. YAHYALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kayseri İli, Yahyalı İlçesi Yuları Mahallesi, 415 parsel numaralı 15.900,00 m² alanlı taşınmaz tarla niteliğindedir. arazinin topoğrafik yapısının % 1-2‘ye yakın eğimli ve toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı bir yapıya sahiptir. Sulu tarıma elverişli olup, Toprak sathı arazi yapısına göre mümkün olabilen toprak işleme yöntemleri ile işlenmesi kolay yapıdadır. Taşınmaz içerisinde 25-30 yaşlarında 210 adet bakımı ve budaması yapılmış elma ağacı (klasik), 25-30 yaşlarında 4 adet armut ağacı, 25-30 yaşlarında 5 adet kiraz ağacı bulunmaktadır.
Yüzölçümü: 15.900 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 5.042.454,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Büyükova koruma planı içeresinde yer almaktadır. Arazi toplulaştırma kapsamındadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 11:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 11:19
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 11/02/2026 - 11:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 11:19
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.