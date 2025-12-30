Resmi İlanlar

T.C. YAHYALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

31-12-2025 00.00

T.C. YAHYALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/19 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kayseri İli, Yahyalı İlçesi Yuları Mahallesi, 415 parsel numaralı 15.900,00 m² alanlı taşınmaz tarla niteliğindedir. arazinin topoğrafik yapısının % 1-2‘ye yakın eğimli ve toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı bir yapıya sahiptir. Sulu tarıma elverişli olup, Toprak sathı arazi yapısına göre mümkün olabilen toprak işleme yöntemleri ile işlenmesi kolay yapıdadır. Taşınmaz içerisinde 25-30 yaşlarında 210 adet bakımı ve budaması yapılmış elma ağacı (klasik), 25-30 yaşlarında 4 adet armut ağacı, 25-30 yaşlarında 5 adet kiraz ağacı bulunmaktadır.

Yüzölçümü: 15.900 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 5.042.454,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Büyükova koruma planı içeresinde yer almaktadır. Arazi toplulaştırma kapsamındadır.

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 11:19

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 11/02/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 11:19

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02373088