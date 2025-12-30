T.C. YAHYALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kayseri İli, Yahyalı İlçesi Mustafabeyli Mahallesi, 376 Parsel numaralı 16.340,00 m² alanlı taşınmaz tarla niteliğindedir. Arazinin topoğrafik yapısının % 1-2‘ye yakın eğimli ve toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı bir yapıya sahiptir. Sulu tarıma elverişli olup, arazi yapısına göre mümkün olabilen toprak işleme yöntemleri ile işlenmesi kolay yapıdadır. Taşınmaz içerisinde 30-35 yaşlarında 160 adet bakımı ve budaması yapılmış elma ağacı (klasik), 30-35 yaşlarında 12 adet armut ağacı, 30-35 yaşlarında 5 adet kiraz ağacı, 30-35 yaşlarında 2 adet kayısı ağacı ve 30-35 yaşlarında 1 adet vişne ağacı bulunmaktadır.

Kıymeti: 5.124.610,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Büyük Ova Koruma Planı içeresinde yer almaktadır. İrtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 10:18

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 11/02/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.