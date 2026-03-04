T.C. YALOVA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/751 Esas

KARAR NO : 2025/747

HAKİM : Mehmet Ali Özbek 179398

YAZI İŞLERİ MÜD. :Selda DÜZ 129126

SANIK :SERDAR BARBAROS İŞİTMEZ, Neşet ve Naime oğlu, 30/01/1986 BERLİN doğumlu, TC Kimlik No:10330086438

SUÇ : Askeri Ceza Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 09/03/2020

SUÇ YERİ : YALOVA/ÇINARCIK

KARAR TARİHİ : 22/09/2025

MADDELER : Askeri Ceza Kanunun 66/1-B, TCK 53 CEZA :CMK 223/8 Mad. Uyarınca Durma Sanık hakkında askeri ceza kanununa muhalefet suçundan yukarıda yazılı kanun maddeleri uyarınca durma kararı verilmiş, karar sanığın bildirdiği adreslere tebliğ edilememiş olduğundan ilanen tebliğ yapma zorunluluğu doğmuş olmakla iş bu ilan metninin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hükmün ilanen tebliğinden sonra sanığa hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde cezaevinde bulunanlar yönünden 5271 sayılı CMK'nın 263. Maddesi uyarınca zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek, cezaevinde bulunanların tahliye olması halinde veya cezaevinde bulunmayanlar yönünden ise CMK'nın 273. maddesi uyarınca mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilen bir dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak başvuru üzerine tutulacak ve hakime onaylattırılacak tutanak ile Yalova (Nöbetçi) Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz kanun yolu açık olmak üzere, yasa yoluna gidilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ihtarı hususu ilanen tebliği olunur.