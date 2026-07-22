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T.C. YALOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

23-07-2026 00.00
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T.C. YALOVA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

10.07.2026

Sayı : 2025/193 Esas

 

İLAN

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mahkememize açılan Gaiplik davasında verilen karar uyarınca, Yalova ili, Merkez ilçesi,  Soğucak köyü, 133 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın maliki  bulunan ve bugüne kadar kendisine ulaşılamayan, kim  olduğu dahi bilinmeyen ölü Hattas oğlu "Recep" hakkında bilgi sahibi kişilerin Türk Medeni Kanunu'nun 588.maddesi ile aynı kanunun 32.ve 33. maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde Mahkememize müracaat ederek 2025/193 esas sayılı dosyasına bu hususta bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.  10/07/2026

 

GAİP

ADI SOYADI : RECEP (Ölü Hattas oğlu)

#İlangovtr Basın no ILN02515143