Resmi İlanlar
T.C. YALVAÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın Giderilmesine ilişkin karar sonrası aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 124 Ada, 40 Parsel, Bahçe
Adresi: Kırkbaş Köyü Köyiçi Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 742,08 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 148.416,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 11:24
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 11:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 11:24
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 153 Ada, 13 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Sükseğen Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 5.054,37 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 176.902,95 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 12:24
Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 12:24
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 12:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 12:24
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 118 Ada, 92 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 6.542,74 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 196.282,20 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 13:54
Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 13:54
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 13:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 13:54
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 153 Ada, 24 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Sükseğen Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 6.637,16 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 199.114,80 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 14:56
Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 14:56
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 14:56
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 118 Ada, 95 Parsel, Elmalık
Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 1.602,38 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 119.154,70 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 10:43
Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 10:43
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 10:43
Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 10:43
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 154 Ada, 10 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Sükseğen Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 3.715,77 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 130.051,95 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 11:44
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 11:44
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 105 Ada, 11 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Köyüstü Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 3.306,93 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 132.277,20 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 13:46
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 13:46
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 123 Ada, 86 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 1.816,65 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 145.332,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 14:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 14:47
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 183 Ada, 18 Parsel, Ev ve Avlu
Adresi: Kırkbaş Köyü No: 52 Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 302,36 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 86.071,50 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 10:24
Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:24
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 10:24
Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 10:24
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 126 Ada, 192 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Köy Altı Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 1.226,74 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 98.139,20 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 11:25
Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 11:25
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 11:25
Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 11:25
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 167 Ada, 78 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Gölcük Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 4.152,85 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 103.821,25 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 12:26
Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 12:26
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 12:26
Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 12:26
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 153 Ada, 38 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Sükseğen Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 4.327,82 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 108.195,50 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 13:36
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 13:36
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 154 Ada, 2 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Sükseğen Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 3.147,23 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 110.153,05 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 14:37
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 14:37
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 128 Ada, 92 Parsel, Hidrant
Adresi: Kırkbaş Köyü Geven Tepe Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 2,55 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 229,50 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 10:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 10:06
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 122 Ada, 1 Parsel, Kavaklık
Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 60,36 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 6.768,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 11:07
Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 11:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 11:07
Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 11:07
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 118 Ada, 79 Parsel, Bağ
Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 279,08 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 19.535,60 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 12:08
Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 12:08
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 12:08
Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 12:08
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 123 Ada, 22 Parsel, Kavaklık
Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 172,69 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 23.634,50 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 13:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 13:33
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 123 Ada, 21 Parsel, Kavaklık
Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 507,09 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 47.354,50 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 14:34
Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 14:34
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 14:34
Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 14:34
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 183 Ada, 19 Parsel, Ev ve Avlu
Adresi: Kırkbaş Köyü No: 54 Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 419,44 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 218.498,00 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 12/01/2026 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati: 19/01/2026 - 13:46
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 13:46
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 128 Ada, 284 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Elek Deresi Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 2.910,54 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 232.843,20 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 12/01/2026 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati: 19/01/2026 - 14:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 14:47
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 118 Ada, 80 Parsel, Elmalık
Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 3.459,27 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 254.352,55 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 10:39
Bitiş Tarih ve Saati: 20/01/2026 - 10:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 10:39
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 10:39
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 124 Ada, 41 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Köy Altı Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 1.283,32 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 256.664,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati: 20/01/2026 - 11:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 11:41
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 128 Ada, 180 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Elek Deresi Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 4.837,54 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 338.627,80 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati: 20/01/2026 - 13:43
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 13:43
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 126 Ada, 4 Parsel, Bahçe
Adresi: Kırkbaş Köyü Köyiçi Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 1.418,05 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 363.610,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 14:44
Bitiş Tarih ve Saati: 20/01/2026 - 14:44
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 14:44
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 14:44
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 128 Ada, 91 Parsel, Tarla
Adresi: Kırkbaş Köyü Geven Tepe Mevkii Yalvaç / ISPARTA
Yüzölçümü: 6.066,08 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 545.947,20 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 10:23
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 10:23
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.