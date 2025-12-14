T.C. YALVAÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın Giderilmesine ilişkin karar sonrası aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 124 Ada, 40 Parsel, Bahçe

Adresi: Kırkbaş Köyü Köyiçi Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 742,08 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 148.416,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 11:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 11:24

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 11:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 11:24

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 153 Ada, 13 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Sükseğen Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 5.054,37 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 176.902,95 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 12:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 12:24

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 12:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 12:24

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 118 Ada, 92 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 6.542,74 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 196.282,20 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 13:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 13:54

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 13:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 13:54

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 153 Ada, 24 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Sükseğen Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 6.637,16 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 199.114,80 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 14:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 14:56

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 118 Ada, 95 Parsel, Elmalık

Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 1.602,38 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 119.154,70 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 10:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 10:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 10:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 10:43

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 154 Ada, 10 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Sükseğen Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 3.715,77 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 130.051,95 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 11:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 11:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 11:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 11:44

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 105 Ada, 11 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Köyüstü Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 3.306,93 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 132.277,20 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 13:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 13:46

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 13:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 13:46

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 123 Ada, 86 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 1.816,65 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 145.332,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 14:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 14:47

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 183 Ada, 18 Parsel, Ev ve Avlu

Adresi: Kırkbaş Köyü No: 52 Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 302,36 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 86.071,50 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 10:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:24

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 10:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 10:24

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 126 Ada, 192 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Köy Altı Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 1.226,74 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 98.139,20 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 11:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 11:25

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 167 Ada, 78 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Gölcük Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 4.152,85 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 103.821,25 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 12:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 12:26

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 12:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 12:26

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 153 Ada, 38 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Sükseğen Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 4.327,82 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 108.195,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 13:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 13:36

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 154 Ada, 2 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Sükseğen Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 3.147,23 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 110.153,05 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 14:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 14:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 14:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 14:37

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 128 Ada, 92 Parsel, Hidrant

Adresi: Kırkbaş Köyü Geven Tepe Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 2,55 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 229,50 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 10:06

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 10:06

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 122 Ada, 1 Parsel, Kavaklık

Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 60,36 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 6.768,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 11:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 11:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 11:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 11:07

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 118 Ada, 79 Parsel, Bağ

Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 279,08 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 19.535,60 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 12:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 12:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 12:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 12:08

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 123 Ada, 22 Parsel, Kavaklık

Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 172,69 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 23.634,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 13:33

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 123 Ada, 21 Parsel, Kavaklık

Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 507,09 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 47.354,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/01/2026 - 14:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/01/2026 - 14:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 14:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 14:34

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 183 Ada, 19 Parsel, Ev ve Avlu

Adresi: Kırkbaş Köyü No: 54 Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 419,44 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 218.498,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/01/2026 - 13:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 19/01/2026 - 13:46

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 13:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 13:46

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 128 Ada, 284 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Elek Deresi Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 2.910,54 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 232.843,20 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/01/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 19/01/2026 - 14:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 14:47

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 118 Ada, 80 Parsel, Elmalık

Adresi: Kırkbaş Köyü Cevizli Dere Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 3.459,27 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 254.352,55 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 10:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/01/2026 - 10:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 10:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 10:39

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 124 Ada, 41 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Köy Altı Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 1.283,32 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 256.664,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 11:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/01/2026 - 11:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 11:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 11:41

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 128 Ada, 180 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Elek Deresi Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 4.837,54 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 338.627,80 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/01/2026 - 13:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 13:43

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 126 Ada, 4 Parsel, Bahçe

Adresi: Kırkbaş Köyü Köyiçi Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 1.418,05 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 363.610,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/01/2026 - 14:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 14:44

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Yalvaç İlçe, KIRKBAŞ Mahalle/Köy, 128 Ada, 91 Parsel, Tarla

Adresi: Kırkbaş Köyü Geven Tepe Mevkii Yalvaç / ISPARTA

Yüzölçümü: 6.066,08 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 545.947,20 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: yok

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 10:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/02/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 10:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.