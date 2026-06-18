T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin;

1-2026/116 esas sayılı dosyasından, davalılar Fatih Yelaldı, İskender Yelaldı ve Mehmet Yelaldı aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeniköy Mahallesi 112 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 861,88 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı,

2-2026/117 esas sayılı dosyasından, davalılar Abdulkadir Koyun, Dürdane Bilirli, Halil Koyun, Hasan Hüseyin Koyun, Hayati Koyun, Mehmet Koyun, Musa Koyun ve Neşat Koyun aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeniköy Mahallesi 107 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 303,05 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı,

3-2026/118 esas sayılı dosyasından, davalılar Mehmet Koyun, Orhan Koyun ve Raşit Koyun aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeniköy Mahallesi 112 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 509,39 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı,

4-2026/119 esas sayılı dosyasından, davalılar Adalet Göreli, Gülsüm Özgün ve İbrahim Göreli aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeniköy Mahallesi 104 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 345,69 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı,

5-2026/120 esas sayılı dosyasından, davalı Hülya Özsan İnce aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeniköy Mahallesi 115 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 484,00 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı,

6-2026/121 esas sayılı dosyasından, davalı Fatma Aldağ aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeniköy Mahallesi 112 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 530,79 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı,

7-2026/122 esas sayılı dosyasından, davalılar Ayten Soy, Nurten Handağ, Seferiye Turgut ve Volkan Turgut aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeniköy Mahallesi 117 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 263,01 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı;

TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilecek "380 kV Kemerköy-Yatağan Enerji İletim Hattı" güzergahına isabet eden taşınmazlardan, 2.200 m2 lik sahanın mülkiyetinin alınması ile 51.500 m2 lik saha üzerinde de Genel Müdürlükleri lehine irtifak hakkı kurulması,

"380 kV Yatağan-Denizli 4 Enerji İletim Hattı" güzergahına isabet eden taşınmazlardan, 1.800 m2 lik sahanın mülkiyetinin alınması ile 88.500 m2 lik saha üzerinde de Genel Müdürlükleri lehine irtifak hakkı kurulması,

"380 kV Yeniköy-Yatağan Enerji İletim Hattı" güzergahına isabet eden taşınmazlardan, 2.000 m2 lik sahanın mülkiyetinin alınması ile 55.700 m2 lik saha üzerinde de Genel Müdürlükleri lehine irtifak hakkı kurulması amacıyla, Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun 25/12/2019 tarih ve 37-501 nolu kararı ile kamu yararı kararı alındığını, bu kararın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13/01/2020 tarih ve E.84 sayılı olur yazısı ile onaylandığını;

Bahse konu taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin daha önce tamamlandığını, ancak devam eden süreçte yenileme çalışmaları yapıldığını, yenileme çalışmaları sonucunda daha önce tespit edilen irtifak hakkı alanının güncel irtifak hakkı alanından fazla olduğunun tespit edildiğini, bu kapsamda belirtilen güzergahlara rastlayan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalılar adına bankaya yatırılması ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelleri Yatağan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12.06.2026