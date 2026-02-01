T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Muğla İl, Yatağan İlçe, AKGEDİK Mahalle/Köy, SARIBAĞ Mevkii, 115 Ada, 12 Parsel, sayılı tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü: 8.535,97 m2

İmar Durumu: Taşınmaz Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2025 tarih 4152 sayılı yazısı ve ekindeki imar durum belgesinde; "1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni planında "Kırsal yerleşim alanı ve tarımsal alanı" konumunda kalmaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu hükümlerine tabidir ve kadastral yola cephesi bulunmaması nedeniyle ifraz edilemez ve inşaat izni verilemez, denilmektedir.

Kıymeti: 17.298.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/03/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati: 23/03/2026 - 14:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 13/04/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati: 20/04/2026 - 14:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.