T.C. YAYLADAĞI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Kamu Malına Zarar Verme suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 66/1-e ve 67 delaletiyle öngörülen 8 yıllık olağan zamanaşımı gerçekleşmiş bulunduğundan, 5271 sayılı CMK'nun 223/8. maddesi uyarınca Vecih ve Habibe oğlu, 01/01/1967 Lazkiye doğumlu, sanık Tarık SEYDİ, hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE karar verilmiş olup yapılan tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından mahkememizin gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya Hakime onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya 5271 Sayılı CMK'nın 263/1 md gereği cezaevinde bulunan sanığın tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine; aksi takdirde iki haftalık sürenin geçmesi halinde ise kararın kesinleştirileceğine, dair karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.08/12/2025