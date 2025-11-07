T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR :

1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YAYLADAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ

2- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No:4 Antakya/ HATAY

3- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVACI DURAN ÇOBAN- Mehmet ve Miyase oğlu, 15/08/1960 doğumlu, Kurtuluş Mah. Kurtuluş 13 sk. B1-3 Blok no: 3c İç kapı no: 11 Hatay/Yayladağı adresinde ikamet eder.

Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı ilçesi KIşlak Mahallesi 101 ada 62 parsel sayılı taşınmazın yakınında bulunan taşınmazın 25 yılı aşkın süredir bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerinde hak iddia eden 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen teliğ olunur. 08/10/2025