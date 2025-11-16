T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR:

1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TC Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12 06420 Çankaya / ANKARA

2- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No:4 Antakya/ HATAY

3- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı Ramazan Yarar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Dava konusu Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi 101 ada 53 ve 55 nolu parsellere komşu ( 2702.357 m2lik taşınmaz) taşınmazı 20 yılı aşkın süredir malik sıfatıyla zilyet olarak elinde bulundurduğu, bu taşınmazların adına tescilini talep ettiği, Hatay ili Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mehmet ve Dünyez oğlu, 16/05/1983 Yayladağı doğumlu davacı Ramazan Yarar adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkuller üzerinde hak iddia eden 3. kişilerin süresi içerisinde mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 13/10/2025