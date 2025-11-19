T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR :

1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YAYLADAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ

2- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No:4 Antakya/ HATAY

3- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVACI BİLAL KAYA- Mustafa ve Mavi oğlu 15/02/1965 doğumlu, Çabala mah. Yayla 3 sk. no: 15 iç kapı no: 2 Hatay/Yayladağı adresinde ikamet eder.

Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesi 139 ada 4 parselin yakındaki ve hemen bu alanın 100 metre yakınında bulunan ancak Hisarcık 1997 ada 16 parsel sayılı taşınmaz yakınında bulunan taşınmazın 30 yılı aşkın süredir bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerinde hak iddia eden 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen teliğ olunur. 08/10/2025