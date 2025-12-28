T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR :

1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YAYLADAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ

2- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVACI ADEM GÜRLEN- Mustafa ve Gülizar oğlu,18/10/1976 doğumlu, Çamaltı Mahallesi Ptt sk. No:6/11 Yayladağı/HATAY adresinde ikamet eder.

Davacı tarafından Dava konusu atay ili Yayladağı ilçesi Kışlak Mahallesinde bulunan ve Yayladağı Antakya ana yolundan Antakya istikametine giderken Şakşak Mahallesinde bulunan 1225 ada 7 parsel sayılı taşınmaza ulaşmadan yaklaşık 100 metre öncesinde yolun sağ tarafında bulunan taşınmazı 30 yılı aşkın süredir bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerinde hak iddia eden 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen teliğ olunur. 10/12/2025