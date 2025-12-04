T.C. YENİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI: MURAT KAYA

Davalı Murat Kaya'nın (TC:26*******26, Mustafa oğlu 1990 dğ.lu) tüm aramalara rağmen adresine ulaşılamadığından ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Beyaz Kaya tarafından davalı Murat Kaya aleyhine şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma talebi ile dava açılmış olup,

03/12/2025 tarihli celsede ön inceleme aşaması tamamlandığından tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilmiştir. HMK 147/1 Maddesi uyarınca tahkikat duruşmasının 11/02/2026 günü saat 14:00'a bırakılmasına karar verilmiş olup belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ihtar olunur.

Durusma Günü: 11/02/2026 günü saat: 14:00'da olup HMK 139, 140 ve 147 maddelerini ihtar ile duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerekmekle aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.