T.C. YENİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıdaki parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların irtifak hakkı bedelinin tespit edilmesini ve tespit edilen bedel mukabilinde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilmesi talep edilmiş olup;

2- a)2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açabilecekleri;

b-)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği;

c-) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Yenişehir Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d-)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu 7201 sayılı kanunun 28 ve 2942 sayılı kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.