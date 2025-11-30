T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

1/380 kV Yozgat 380 TM İç Anadolu DGKÇS TM Enerji İletim Hattı sahası altında kalan bir kısım taşınmazların kamulaştırılması amacıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 03.05.2018 tarihli 11-123 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, Mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırma kanunun 10’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2/DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR;

SIRA NO ESAS NO İL İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL 1 2025/154 Yozgat Merkez Güllük 114 15 2 2025/155 Yozgat Merkez Güllük 114 98 3 2025/156 Yozgat Merkez Güllük 114 12 4 2025/157 Yozgat Merkez Güllük 114 70 5 2025/158 Yozgat Merkez Güllük 114 71 6 2025/159 Yozgat Merkez Güllük 114 92 7 2025/161 Yozgat Merkez Güllük 110 14 8 2025/162 Yozgat Merkez Güllük 110 98 9 2025/163 Yozgat Merkez Güllük 110 97

3/DOSYA TARAF BİLGİLERİ;

2025/154 Esas - Mehmet Kaya

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025/155 Esas - Ali Tansel - Bülent Tansel - Kemal Kaya - Mehmet Kaya - Tunçer Kaya - Turan Kaya - Tülay Kaya

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025/156 Esas - Erkan Kartal - Güldane Eryılmaz - Hakan Kartal - Mürsel Kartal - Safa Kartal - Zöhre Kartal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025/157 Esas - Ali Büyükkartal - Gülhan Demiröz - Semiha Murat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025/158 Esas - Celal Babayiğit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025/159 Esas - Ali Gökçe - Leyla Kahraman - Murat Emal Gökçe - Nezihe Beydoğan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025/161 Esas - Belgüzar Bağdu - Elif Açıkgöz - Fatma Babayiğit - Gumru Bektaş - Haydar Ali Bağdu - Sultan Bağdu

2025/162 Esas - Adil Çağlayan - Celalettin Çağlayan - Neriman Erkoç - Nesrin Emin - Şerife Öztaş

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025/163 Esas - Abdullah Başol - Akif Başol - Fatma Nazlım - Nazlı Çelik - Rukiye Bilgiç - Serpil Dağdelen - Burhan Avcı - Melike Avcı - Muhammed Avcı - Mustafa Avcı - Resul Avcı

4/Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

5/Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir.

6/30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

7/Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Vakıflar Bankası Yozgat Şubesi'ne bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

8/Davanın duruşması 03/03/2026 günü saat 09:00'da Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

9/Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

10/Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca,

İlan olunur. 27/11/2025

