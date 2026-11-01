T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKET vekili tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kayıtlarda mevcut adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde Yozgat İli Merkez İlçesi Bacılı Köyü 114 ada 22 parsel numaralı taşınmazın davacı lehine irtifak hakkı ve şirket adına tapu tescilini talep etmiş olup;

Tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, süresi içinde cevap dilekçesi verilmediğinde davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, varsa ilk itirazların hepsinin cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerektiği, aksi hâlde dinlenemeyeceği, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçmek üzere davalı ALİ ÜNAL'a (YKN:436.......70) ilanen tebliğ olunur.