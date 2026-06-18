T.C. YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu Yozgat İli, Merkez İlçesi, Murafoğlu Mahallesi, 133 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın maliklerinden HAKAN DÖLEK (TC No: 56230571414)' in tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, aşağıdaki hüküm gerekçeli karar tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.

HÜKÜM :

1-) DAVANIN KABULÜ İLE,

2-) Yozgat İli, Merkez İlçesi, Mutafoğlu Mahallesi, 133 ada 22 parselde kain taşınmaz üzerindeki ortaklığın TAPU KAYDINDAKİ BÜTÜN TAKYİDATLARI İLE BİRLİKTE AÇIK ARTTIRMA İLE SATILARAK GİDERİLMESİNE,

Dair; Davacı vekili ve Davalı Nigar Sünbül, Davalı Fatma Bakar'ın yüzüne karşı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 341 ve devamı uyarınca Mahkememize veya bulunulan yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe ile müracaat etmek suretiyle gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 (İKİ) HAFTA İÇERİSİNDE KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ NEZDİNDE İSTİNAF KANUN YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE açıkça okunup usulen anlatıldı.30/03/2026