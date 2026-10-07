T.C. YOZGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR : 1- AHMET ÜNLÜ - T.C.540***524 -1 -5 Adaş Arnavutköy Merkez Türk?Ye 34275 Arnavutköy / İSTANBUL

2- FATİH ASLANER - T.C.566***664 Alipaşa Mah. Taşkent Cad. Köprülü Sk. Aslanlar Sitesi B Blok Daire:17 Çorlu/ TEKİRDAĞ

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt içi ikamet adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporu ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Kolluk tarafından yapılan adres araştırmasında ise şahısların yurt dışında yaşadığı ve adreslerinin bilinmediği, UYAP kayıtlarında da kayıtlı bir yurt dışı ve yurt içi adres bulunmadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu, bilirkişi ek raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/11/2026 günü saat: 11.55'de HMK 139m. uyarınca sulh için hazırlık yapma, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapması bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği” ve "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ihtarı ilanen tebliğ olunur.