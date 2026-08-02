T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİNDEN

Alacaklı : Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, 4560004685 Vergi Nolu,

Vekili : Av. Fatih Demirci

Borçlular :1- Mecgrup Mekanik İnşaat Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 6141826417 Vergi Nolu,

2-Murat ÜNAL,

Borç Miktarı: 5.113.183,19TL Takip Çıkışı Toplam Alacak

Mecgrup Mekanik İnşaat Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Asaleten, Murat ÜNAL T.C. No: 30668427208 Kefaleten İş bu Takipte Sorumluluğu Asıl Alacak : 1.939.534,86 TL, İşlemiş Yıllık Temerrüt Faizi 29.07.2025 ile 02.06.2026 Tarihleri Arası :912.701,31 TL, Faizin % 5 Gider Vergisi :45.635,07 TL, Toplam :2.897.871,24 -TL( Takip çıkışı itibariyle)

Borcun Sebebi: Kredi

Rehnedilenin ne olduğu: 1-Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Ilısu Köyü, 980 Ada Nolu, 59 Parsel Nolu, B-Blok Nolu, Zemin+1 Kat Nolu, 2 Bağımsız Bölüm Nolu, Dubleks İş Yeri

2-Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Fatih Mahallesi, 463 Ada Nolu, 6 Parsel Nolu Ahşap Dubleks Mesken ve Arsası

Takip Tarihi: 02/06/2026

Yukarıda tarafları ve dosya numarası yazılı takipte borçlu bulunduğunuzdan ünvanınıza çıkarılan icra emri (Örnek 6) MERSİS’te kayıtlı adresinize tebliğ yapılamadığından icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince icra emri ilanen tebliğ olunur.

İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması; bu süre içinde borç ödenmez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur.28/07/2026

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE

TAKİP TALEPLERİNDE KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

İpotekli iki adet taşınmaza ait 30/06/2026 tarihli bilirkişi raporu,

1-Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 980 ada, 59 parsel üzerinde yer alan B blok

zemin — 1.katta yer alan 2 bağımsız bölüm numaralı Arsa Alanı :5.000,59 dübleks iş yeri Cinsi 1 Arsa Kat/Bağımsız Bölüm — : B/Zemin * 1 taşınmazın keşif tarihi itibari ile değerinin serbest piyasa koşullarında 4.250.000 TL (DÖRT MİLYON İKİ YÜZ ELLİ BİN TÜRK LİRASI) olacağı,

2-Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Fatih Mahallesi, 463 ada, 6 parsel Arsa Alanı 1433,66 m”

Cinsi : Ahşap Dubleks Mesken Ve Arsası numaralı taşınmazın keşif tarihi itibari ile değerinin serbest piyasa koşullarında 2.900.000,00 TL ( İKİ MİLYON DOKUZ YÜZ BİN TÜRK LİRASI), olacağı,

Yukarıda adı, soyadı yazılı şahsın iki adet taşınmazı dosyamızda ipoteklidir.Taşınmaza bilirkişi vasıtasıyla İİK 128. Maddesine göre belirtilen tarihte belirtilen değer konulmuştur. Taşınmazın fiili durumu, imar durumu ve evsaf ve taşınmaza ait resimler dosyada mevcut kıymet takdiri raporunda gösterilmiştir.

Muhatap dosyadaki borçlu şirkete giden icra emri bila tebliğ iade gelmiş, Teb. Kanunun 35.Maddesi gereği de tebliğ yapılamaması durumu oluşmuş, 7201 Sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 gün içinde kıymet takdiri raporuna bir itirazınız varsa İcra Hukuk Mahkemesine bildirilmesi ve itiraz edildiğine dair alınacak derkenarın icra dosyasına intikal etmesi hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 28/07/2026