Resmi İlanlar

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

08-11-2025 00.00

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

 

2024/69 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı bilgileri ve görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

SATIŞINA KARAR VERİLEN KONYA İLİ ÇELTİK İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ

 

MahalleAda/Parselm2YüzölçümüKDVArttırma Başlama ve Bitiş Saati
Torunlar103/2177.600,00 m22.716.000,00 TL%1010:10
Torunlar103/3259.470,00 m22.081.450,00 TL%1011:10
Torunlar153/31.133,96 m21.776.981,00 TL%2012:10
Torunlar107/126.879,00 m21.612.740,00 TL%1013:30
Torunlar103/1015.596,00 m2233.940,00 TL%1014:30

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarihi : 22/04/2026

Bitiş Tarihi : 29/04/2026

 

2.Artırma

Başlangıç Tarihi : 28/05/2026

Bitiş Tarihi : 04/06/2026


 

İLGİLİ KİŞİ :61****94 T.C. Numaralı 05/06/19** doğumlu H***N ve A***U oğlu HASAN DEMİR

Memurluğumuzca gerçekleştirilen yukarıda dosya numarası verilen dosyada ilgili taşınmazlara yönelik satışına karar verilmiş olup, yukarıda belirtilen ilgili kişiye ilanen tebliğ olunur.04/11/2025

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02328259