T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/69 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı bilgileri ve görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
SATIŞINA KARAR VERİLEN KONYA İLİ ÇELTİK İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ
|Mahalle
|Ada/Parsel
|m2
|Yüzölçümü
|KDV
|Arttırma Başlama ve Bitiş Saati
|Torunlar
|103/21
|77.600,00 m2
|2.716.000,00 TL
|%10
|10:10
|Torunlar
|103/32
|59.470,00 m2
|2.081.450,00 TL
|%10
|11:10
|Torunlar
|153/3
|1.133,96 m2
|1.776.981,00 TL
|%20
|12:10
|Torunlar
|107/1
|26.879,00 m2
|1.612.740,00 TL
|%10
|13:30
|Torunlar
|103/10
|15.596,00 m2
|233.940,00 TL
|%10
|14:30
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarihi : 22/04/2026
Bitiş Tarihi : 29/04/2026
2.Artırma
Başlangıç Tarihi : 28/05/2026
Bitiş Tarihi : 04/06/2026
İLGİLİ KİŞİ :61****94 T.C. Numaralı 05/06/19** doğumlu H***N ve A***U oğlu HASAN DEMİR
Memurluğumuzca gerçekleştirilen yukarıda dosya numarası verilen dosyada ilgili taşınmazlara yönelik satışına karar verilmiş olup, yukarıda belirtilen ilgili kişiye ilanen tebliğ olunur.04/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.