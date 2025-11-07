T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı bilgileri ve görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

SATIŞINA KARAR VERİLEN KONYA İLİ ÇELTİK İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ

Mahalle Ada/Parsel m2 Yüzölçümü KDV Arttırma Başlama ve Bitiş Saati Torunlar 103/21 77.600,00 m2 2.716.000,00 TL %10 10:10 Torunlar 103/32 59.470,00 m2 2.081.450,00 TL %10 11:10 Torunlar 153/3 1.133,96 m2 1.776.981,00 TL %20 12:10 Torunlar 107/1 26.879,00 m2 1.612.740,00 TL %10 13:30 Torunlar 103/10 15.596,00 m2 233.940,00 TL %10 14:30

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarihi : 22/04/2026

Bitiş Tarihi : 29/04/2026

2.Artırma

Başlangıç Tarihi : 28/05/2026

Bitiş Tarihi : 04/06/2026





İLGİLİ KİŞİ :61****94 T.C. Numaralı 05/06/19** doğumlu H***N ve A***U oğlu HASAN DEMİR

Memurluğumuzca gerçekleştirilen yukarıda dosya numarası verilen dosyada ilgili taşınmazlara yönelik satışına karar verilmiş olup, yukarıda belirtilen ilgili kişiye ilanen tebliğ olunur.04/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.