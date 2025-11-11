Resmi İlanlar
T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/34 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Yunak İlçe, ALTINÖZ Mahalle/Köy, 108 Ada, 2 Parsel
Yüzölçümü: 142.518,34 m2
Kıymeti: 10.688.875,50 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 10:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2026 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2026 - 10:10
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.