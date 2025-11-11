Resmi İlanlar

T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

12-11-2025 00.00

2025/34 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

 

Özellikleri: Konya İl, Yunak İlçe, ALTINÖZ Mahalle/Köy, 108 Ada, 2 Parsel

Yüzölçümü: 142.518,34 m2

Kıymeti: 10.688.875,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 10:10

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2026 - 10:10

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

