T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Çeltik İlçe, GÖKPINAR Mah. 0 Ada, 3362 Parsel,

Yüzölçümü: 123.300,00 m2

Kıymeti: 1.849.500,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 22/04/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 29/04/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 28/05/2026 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 04/06/2026 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.