Resmi İlanlar
T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Çeltik İlçe, GÖKPINAR Mah. 0 Ada, 3362 Parsel,
Yüzölçümü: 123.300,00 m2
Kıymeti: 1.849.500,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 22/04/2026 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati: 29/04/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 28/05/2026 - 10:00
Bitiş Tarih ve Saati: 04/06/2026 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.