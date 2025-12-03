T.C. ZİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların Genel Müdürlüğün yatırım programında 14.D.09.0060-06 proje numarası ile ilişkilendirilmek suretiyle tesis edilecek olan 380 kV Reşadiye- Yozgat-380 Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden mülkiyeti davalı/davalılara ait olan dava konusu taşınmazlarla ilgili olarak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11/01/2018 tarih ve 1-4 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01/02/2018 tarih ve 284 sayılı yazısı ile onaylanarak kesinleştiği ancak kamulaştırılmasına karar verilen dava konusu taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazların metrekare cinsinden belirtilen kısımlarının; Zile Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, tapu kaydında takyidat şerhlerinin bulunması halinde bunlardan ari olarak tapuya tesciline (varsa mülkiyet hakkına ilişkin alanın tapu kaydının iptali ile) karar verilmesi talep edildiği, ancak söz konusu davaya istinaden mahkememizce davalılardan Ali Boz'a usulüne uygun olarak dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün davalı Ali Boz'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/h maddesi uyarınca dava konusu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiğinin;

MAHKEMEMİZCE ÖN İNCELEME DURUŞMA GÜNÜNÜN 12/12/2025 GÜNÜ SAAT 09:20'ye TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONUNDA YAPILACAĞINDAN BAHİSLE HMK 139/1 MADDESİNDEKİ ÖN İNCELEME DURUŞMA GÜNÜ İHTARI UYARINCA;

Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,

Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerinin,

Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin;

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değiştirilen 10/3 maddesine göre;

*Kamulaştırılacak taşınmaz bilgileri;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun'un 10. Maddesi uyarınca Türkiye Elektrik İletim Aş. Genel Müdürlüğünün yatırım programında 14.D.09.0060-6 proje numarası ile ilişkilendirmek sureti ile tesis edilecek olan 380 Kv Reşadiye -Yozgat -380 enerji iletim hattı güzergahına isabet eden mülkiyeti davalı/davalılara ait olan Tokat ili Zile ilçesi Güzelbeyli Köyü, Silis Mah. Akyazı mevkii 162 ada 4 parsel numarasıyla kamulaştırma bedelinin tespiti ile Türkiye Elektrik İletim Aş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescili yönünde kamulaştırılacak olan taşınmaz,

*Tapu malikleri;

Metin Gül, Musa Gül, Safiç Tıltak, Sadık Baş, Sati Baş, Turan Ateş, Elvan Gül Emine Gök, Haydar Gül, Naile Coş, Penpe Altıparmak, Osman Gül, Gazi Altıparmak, Sati Tilbe, Ayşe Hanbaş, Mahmut Hanbaş, Neriman Boduç, Selma Hanbaş , Süheyla Boduç, Ali Boz, Ayşe Varlı, Dilek Ertürk, Fikriye Gök, Güler Barış, Gülsüm Barış, Gülüzar Beker, Hakan Gök, Havva Özdemir, Pınar Ateş, Riza Gök, Rüya Keskin, Satılmış Gök, Şaziye Saltık, Şerife Akdeniz, Şükran Gök, Tülay Keşen, Yücel Gök, Ali Boz, Ali Altıparmak, Arife Altıparmak, Mehmet Altıparmak, Hamide Lakaş, Ali İhsan Gök, Güler Yılmaz İkbal Saper, Kenan Gök, Nimet Alp, Ünal Gök

DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

*Kamulaştırmayı yapan kurum; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

*Dava dilekçesinin davetiye ile veya mümkün olmaması halinde gazete ile yapılan ilanen tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin, iştirak halinde mülkiyette paydaşların tek başlarına dava haklarının bulunduğunun,

*Açılacak davalarda husumetin davacı kuruma yöneltileceğinin,

*Kamulaştırma Kanun'un 14. Maddesi uyarınca 30 (otuz) günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığında dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği hususu davalı ALİ BOZ'a tebliğ olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.