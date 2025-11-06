T.C. ZİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: CAFER BABUR-T.C Kimlik No:17615600310 - Osman ve Pempe oğlu,22/11/1979 dğ.-Yunusemre Mah. İstiklal Cad. No:11 Zile/TOKAT

DAVALILAR: 1-AKDOĞAN KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ- Akdoğan Köyü Zile/ TOKAT

2- ZİLE MAL MÜDÜRLÜĞÜ -

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine itiraz ve TMK 713. Maddesine dayalı tapu tescili talebine ilişkin davasında verilen ara karar uyarınca; Dava konusu Tokat İli, Zile İlçesi, Akdoğan Köyü (eski ismi Arapoğlu ) mevkiinde yer alan taşınmazın 03.10.1960 tarihinde yapılan kadastro çalışmaları sırasında 117 Ada, A bölümü, tescil harici bırakılarak parsel numarası verilmediğini, söz konusu taşınmaz olan Tokat ili Zile ilçesi Akdoğan köyü 117 A da bölümün davacı Cafer Babur'un babası ve dedeleri zamanında mülkiyetlerinde olduğunu, ilgili taşınmaz miras yoluyla intikal, imar, ihya ve kazanmayı sağlayan zilyedliğe bağlı olarak davacı Cafer Babur tarafından en az 40 yıldır zilyedliği altında olduğunu, dava konusu taşınmaz üzerinde ahır ve samanlık yapıları incelendiğinde bu yapıların en az 60 yıllık yapılar olduğunu, dava konusu taşınmaz üzerinde ahır ve samanlık olması ve bu yerin tarla vasfında bir yer olmasına rağmen 03.10.1960 yılında yapılan kadastro çalışması sonucunda kadastro çalışanlarının gerekli özeni göstermediklerinden davacının, babası adına kayıt görmesi gerekirken tespit harici bırakıldığını, belirterek TMK'nın madde 713 olağanüstü zamanaşımı yoluyla mülkiyetin kazanılması şartları gerçekleşmiş olduğundan; Tokat İli, Zile İlçesi Akdoğan Köyü (eski ismi Arapoğlu) olan parsel numarası verilmeden alan A bölümü olarak gösterilen, Akdoğan köyünde yer alan 117 ada 55 parselin bitişiğinde tescil harici alan içerisinde kalan A harfi ile gösterilen taşınmazın hazine adına kaydının iptal edilerek davacı adına tescil edilmesine yönelik dava açılmış olup,

Harita (Jeodezi ve fotogrametri) Mühendisi bilirkişi tarafından sunulan 11/09/2025 tarihli ek rapor ve krokisi ile; Dava konusu taşınmazın batısında ( bir bütün olarak kullanılan) eski 408 yeni 117 ada 55, güneyinde ise eski 409 yeni 117 ada 58 parsel bulunduğu, dava konusu taşınmazın bilirkişi raporunda şekil 13'te koordinatları ve yözölçümü hesabı verilen A+B harfi ile gösterilen yerin 3206,38m2 yüzölçümü ve "Kagir 2 katlı ev, samanlık, garaj, bahçe ve tarla"niteliğinde, C harfi ile gösterilen yerin 232.18 m2 yözölçümü ve "Kagir ahır ve arsa"niteliğinde alan bu yer üzerinde hak iddia edenlerin (özel ve tüzel kişilerin) Türk Medeni Kanununun 713/4 ve 5. maddesi gereğince bu ilanın neşrinden itibaren 3 ay içinde Zile Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/100 esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilgililerine ilanen tebliğ olunur.18.09.2025