T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı BOTAŞ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Nalan Çakmak'a yurt dışı tebligat yapılamadığından, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DAVALI:

NALAN ÇAKMAK - Hayati ve Nadide kızı, 26186593662 TC kimlik numaralı, 15/07/1973 Zonguldak doğumlu, Zonguldak, Merkez, Kumtarla Mah/Köy, Cilt No: 36, Hane No: 17'de nüfusa kayıtlı,

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile; Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Alancık Köyü, 171 ada 6 Parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Halim Horsunlu tarafından düzenlenen 04.03.2025 tarihli rapor ve ekli krokide "irtifak alanı" olarak kırmızı renkte taranarak gösterilen IRT olarak adlandırılan 2.275,44 m2 lik kısmında davacı BOTAŞ lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile irtifak hakkının (Ağaç dikmemek, bina vs. Sabit tesis yapmamak şartıyla) davacı BOTAŞ adına takyidatlardan ari olarak tapuya KAYIT VE TESCİLİNE, bahsi geçen bilirkişi raporu ve ekindeki krokide G1 harfi ile gösterilen 22,53 m2'lik ve G2 ile gösterilen 546,27 m2 lik kısmı üzerinde 2 yıl süreli geçici irtifak hakkının tesisine,

2-Dava konusu Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Alancık köyü, 171 ada 6 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 115.193.97-TL olarak TESPİTİNE, tespit edilen toplam kamulaştırma bedelinden acele kamulaştırma dosyasında yatırılan 52.744,98-TL nin mahsubu ile bakiye 62.448,99-TL fark kamulaştırma bedeline dava tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranında faiz işletilmesine, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Ankara BAM nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen işbu karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/10/2026