T.C. ZONGULDAK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , YILMAZ KAÇMAK arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davası nedeniyle;

Mahkememizce verilen 17.06.2026 tarih 2026/208 Esas ön inceleme tutanağındaki 1 nolu karara göre Davalı Yılmaz KAÇMAK'a duruşma gün ve saati tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılmak üzere "07/10/2026 tarih saat 09:55'te mahkemede hazır bulunmamanız ve diğer tarafın davayı takip etmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, Diğer tarafın davayı takip etmesi halinde yargılamaya devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, Tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca tebligat gönderilmeyeceği, HMK 150 maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği İHTAR olunur "hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.