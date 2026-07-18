T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/84 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi Kuleli Mevkii 671 Ada 7 Parselde Kayıtlı 144,60 M2 Yüzölçümlü 1020/13260 Arsa Paylı Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain Mesken Nitelikli 3.kat 5 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 10/04/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Nurettin Kaya Sokak üzerinde 12 kapı numaralı binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede 4-5 katlı konut apartmanları şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.

ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi, Nurettin Kaya Sokak, No:12, K:3, D:5 Bahçelievler/İstanbul Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı bina, 144,60 m² alanlı 671 ada 7 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve ikiz yapı nizamında bodrum + zemin + 5 normal katlı olarak projelendirilmiştir. Kat irtifakına esas mimari projesine göre binanın bodrum katında dükkana ait depo ve su deposu, zemin katında 2 adet dükkan, teknik oda ve bina girişi, normal katların her birinde 2'şer adet mesken olmak üzere binada toplam 12 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binaya giriş zemin kattan çelik kapı ile sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenleri mermer döşeli, duvarlar astar boyalıdır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. 3. kat, 5 nolu Mesken ; 3. kat, 5 nolu Mesken, bina girişine göre arka cephede yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesinde ve mahallinde net 53 m², brüt 60 m² alanlı olup projesinde salon, 2 adet oda, mutfak, banyo ve antre bölümlüdür. Taşınmaza giriş kapısı çelik olup iç mekanlara açılan kapılarının montajı yapılmamıştır. Pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri şap beton, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta dolap ve tezgah montajı tamamlanmamıştır. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplı olup vitrifiye montajları yapılmamıştır.. Isınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanacak olup kombi ve radyatör montajları tamamlanmamıştır. Taşınmazın 2 odası bina ışıklığından aydınlanmaktadır. Taşınmaz %79 inşaat seviyelidir. " denilmektedir

İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 05.03.2026 tarih E-35345133-622.03-3092/8334 sayılı yazısında "Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 671 ada 7 parsel numaralı taşınmaz, 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre İkiz Nizam 5 Kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanı’nda kalmaktadır. 22.03.2021 t.t. Plan notları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda; 21.06.2009t.tli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar planından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır. Ruhsat Tarihi 08.09.2025 olup, net kullanım alanı 150 m2’nin altındadır." denmektedir. Taşınmazın kat, konum tespitinde Bahçelievler Tapu Sicil Müdürlüğü'nden temin edilmiş olan 25.07.2025 tarih 2025-59797 sayılı kat irtifakına esas mimari projesinden faydalanılmıştır.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: BEYAN: KAT MÜLKİYETİ 2981 SAYILI YASADAN YARARLANILARAK TESİS EDİLMİŞTİR.

BEYAN:OTOPARK BEDELİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME BULUNMAKTADIR.29.07.2025-34077

BEYAN:YÖNETİM PLANI-08.10.2025-48097

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:21

14/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

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