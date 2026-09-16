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TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.

17-09-2026 00.00
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TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KIRIKKALE DELİCE ÇORUM YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU PROJESİ KAPSAMINDA DEMİRYOLU PROJESİ UZLAŞMAYA DAVET İLANI

Kırıkkale(Delice)-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alanların ve üzerindeki muhdesatların kamulaştırılmasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırmaya yönelik "Kamu Yararı Kararı" alınması ve aynı kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlığımızca onaylanması sonucu oluşacak "Kamu Yararı Kararı" ile "Bakanlar Kurulu Kararı" sonrası kamulaştırma işlemlerinin Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi çerçevesinde "Acele Kamulaştırma" şeklinde yürütülmesi Yönetim Kurulumuz ‘un 17.10.2024 Tarih ve 27/113 sayılı kararı ile kararlaştırılmış olup, Yönetim Kurulumuzca alınan "Kamu Yararı Kararı" Bakanlığımızın 28.10.2024 tarih ve 2257096 sayılı kararı ile onaylanmış, 23.01.2025 tarih ve 9451 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla da Acele Kamulaştırılmasına karar verilmiş ve bu karar 24.01.2025 tarih ve 32792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 


Maliki/hissedarı olduğunuz taşınmazdan kamulaştırılan kısma ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu taşınmazdan kamulaştırılan kısmı için, 2942 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince, Kuruluşumuzca tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden pazarlık usulüyle anlaşma yoluna gidilecektir.
 

Anlaşmaya varılması halinde, Kuruluşumuz uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak ve anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına satışı için tapuda rızaen ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
 

Anlaşmaya varılamaması veya Kuruluşumuzla irtibata geçilmemesi halinde, Kuruluşumuzca ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki taşınmaz listesinin malikler bölümünde adınızın bulunması halinde 17.09.2026 tarihinde bedel konusunu görüşmek üzere TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğü'ne ait 0312 309 05 15-8168 telefon numarasından bilgi alınması ve sonucunda Behiçbey Mevkii Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Binasına  gelerek uzlaşma komisyonumuza bizzat veya vekil tayin edeceğiniz kişinin noter onaylı vekaletname ile müracaatı rica olunur.


ÇORUM İLİ, SUNGURLU İLÇESİ, KEMALLI MAHALLESİ

 

ADAPARSELKAMULAŞTIRILAN ALAN (m²)BABA ADIADI SOYADI
103423904,01İMRANAHMET DUYGULU
108991569,24MUSTAFAHASAN HÜSEYİN DOĞUTEKİN
108991569,24MEHMETŞAKİR DOĞUTEKİN
108991569,24MEHMETŞAKİR DOĞUTEKİN
108991569,24MEHMETŞAKİR DOĞUTEKİN
108104745,69ARİFBEDRİ DEMİRKAZAN
1081061767,04ARİFBEDRİ DEMİRKAZAN
108111365,17MEHMETCEVRİYE ÇULHACIOĞLU
108111365,17KAZIMEDİP ÇULHACIOĞLU
108111365,17KAZIMEDİP ÇULHACIOĞLU
108111365,17HÜSNÜEMİNE ADIGÜZEL
108111365,17HÜSNÜEMİNE ADIGÜZEL
108111365,17KAZIMHALİL İBRAHİM ÇULHACIOĞLU
108111365,17KAZIMHALİL İBRAHİM ÇULHACIOĞLU
108111365,17KAZIMHASAN ALİ ÇULHACIOĞLU
108111365,17KAZIMHASAN ALİ ÇULHACIOĞLU
108111365,17HÜSNÜKAZIM ÇULHACIOĞLU
108111365,17HÜSNÜKAZIM ÇULHACIOĞLU
108111365,17KAZIMMUSTAFA ÇULHACIOĞLU
108111365,17KAZIMMUSTAFA ÇULHACIOĞLU
108111365,17HÜSNÜÖZLEM YÜCELDİ
108111365,17HÜSNÜÖZLEM YÜCELDİ
108111365,17KAZIMSELMA ÇULHACIOĞLU
108111365,17KAZIMSELMA DÖLKELEŞ
108111365,17KAZIMSÜNDÜS ÇULHACIOĞLU
108111365,17KAZIMSÜNDÜS DÖLKELEŞ
108111365,17KAZIMZEYNEP ÇULHACIOĞLU
108111365,17KAZIMZEYNEP KIZILTOPRAK
113207242,85BEKİRMUSTAFA ANAÇOĞLU
1132396,93YUSUFBEKİR ÇULHACIOĞLU
1132396,93YUSUFHACI ÇULHACIOĞLU
11324226,00YUSUFBEKİR ÇULHACIOĞLU
11324226,00YUSUFHACI ÇULHACIOĞLU
113261366,40HÜSEYİNFARUK ÇULHACIOĞLU
113286373,67YUSUFALİ İHSAN ÇULHACIOĞLU
1133233,68MUSTAFAAYŞE ÇAYLAN
1133233,68MUSTAFAESME SAVRUM
1133233,68ÇELEBİHATİCE TAŞDEMİRLİ
1133233,68MUSTAFAHATİCE YAVÇİN
1133233,68İSMAİLMEHMET TAŞDEMİRLİ
1133233,68İSMAİLMEHMET TAŞDEMİRLİ
1133233,68MUSTAFAMUSTAFA TAŞDEMİRLİ
1133233,68MUSTAFARAMAZAN TAŞDEMİRLİ
1133233,68MUSTAFASULTAN TAŞDEMİRLİ
1133233,68İSMAİLYAKUP TAŞDEMİRLİ
114402853,89YUSUFBEKİR ÇULHACIOĞLU
114402853,89ALİMUSA DÖLKELEŞ
12273188,01HAYDARDÖNE KURTULMUŞ
12273188,01İBRAHİMDURAN DOĞUTEKİN
12273188,01YUSUFEMEL BAŞKAYA
12273188,01YUSUFEREN DAĞAŞAR
12273188,01İBRAHİMESME DOĞUTEKİN
12273188,01YUSUFFADİME DAĞAŞAR
12273188,01MEHMETFATMA DOĞUER
12273188,01İBRAHİMFELEKNAZ DOĞUTEKİN
12273188,01MEHMETFİKRİYE TANDOĞAN
12273188,01İBRAHİMGÖKKIZ SARISAKALOĞLU
12273188,01İBRAHİMHAMİDE SAKAOĞLU
12273188,01MUSTAFAHASAN DOĞUMTEKİN
12273188,01İBRAHİMHASAN DOĞUTEKİN
12273188,01İBRAHİMKADİR DOĞUTEKİN
12273188,01MEHMETKAMBER DOĞUTEKİN
12273188,01HAYDARKORAY DOĞUTEKİN
12273188,01YUSUFMEVLÜT DAĞAŞAR
12273188,01YUSUFNAZİK DAĞAŞAR
12273188,01İBRAHİMNİYAZİ DOĞUTEKİN
12273188,01İBRAHİMOSMAN DOĞUTEKİN
12273188,01MEHMETPAKİZE ARDIÇ
12273188,01HAYDARSEVDA DİLEK
12273188,01HAYDARSEVGİ KİRACIOĞLU
12273188,01YUSUFYADİGAR DAĞAŞAR
12273188,01BİLALYURDAGÜL DOĞUTEKİN
12275211,39HANİFİMUSTAFA ALAMEŞE
1228883,79HAYDARDÖNE KURTULMUŞ
1228883,79İBRAHİMDURAN DOĞUTEKİN
1228883,79YUSUFEMEL BAŞKAYA
1228883,79YUSUFEREN DAĞAŞAR
1228883,79İBRAHİMESME DOĞUTEKİN
1228883,79YUSUFFADİME DAĞAŞAR
1228883,79MEHMETFATMA DOĞUER
1228883,79İBRAHİMFELEKNAZ DOĞUTEKİN
1228883,79MEHMETFİKRİYE TANDOĞAN
1228883,79İBRAHİMGÖKKIZ SARISAKALOĞLU
1228883,79İBRAHİMHAMİDE SAKAOĞLU
1228883,79İBRAHİMHASAN DOĞUTEKİN
1228883,79İBRAHİMKADİR DOĞUTEKİN
1228883,79MEHMETKAMBER DOĞUTEKİN
1228883,79HAYDARKORAY DOĞUTEKİN
1228883,79YUSUFMEVLÜT DAĞAŞAR
1228883,79YUSUFNAZİK DAĞAŞAR
1228883,79İBRAHİMNİYAZİ DOĞUTEKİN
1228883,79İBRAHİMOSMAN DOĞUTEKİN
1228883,79MEHMETPAKİZE ARDIÇ
1228883,79HAYDARSEVDA DİLEK
1228883,79HAYDARSEVGİ KİRACIOĞLU
1228883,79YUSUFYADİGAR DAĞAŞAR
1228883,79BİLALYURDAGÜL DOĞUTEKİN
122103843,02KASIMCEMAL ÖZKANAT
123604330,08DURANSATILMIŞ KÜÇÜKDAĞAL
1236210424,62İSMETDEHA GÖKÇE DÖLKELEŞ
1236210424,62İSMETGÜLCE DÖLKELEŞ
1236210424,62DURANKEMAL TATLILIOĞLU
1236210424,62DURANÖMER KASIM TATLILIOĞLU
1236210424,62DURANSEVİM UZUNER
1236210424,62HÜSEYİNŞADUMAN DÖLKELEŞ
1236210424,62DURANŞAHİN TATLILIOĞLU
1236812390,10ŞİNASİARİFE ARMUTCUOĞLU
1236812390,10ŞİNASİAYFER ÇIRAKOĞLU
1236812390,10ŞİNASİELİF UÇAKCI
1236812390,10ŞİNASİİSA TURKAK
1236812390,10ŞİNASİKADER TURKAK
1236812390,10ŞİNASİTÜLAY ŞİŞGİNOĞLU
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