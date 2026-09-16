TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.

Kırıkkale(Delice)-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alanların ve üzerindeki muhdesatların kamulaştırılmasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırmaya yönelik "Kamu Yararı Kararı" alınması ve aynı kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlığımızca onaylanması sonucu oluşacak "Kamu Yararı Kararı" ile "Bakanlar Kurulu Kararı" sonrası kamulaştırma işlemlerinin Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi çerçevesinde "Acele Kamulaştırma" şeklinde yürütülmesi Yönetim Kurulumuz ‘un 17.10.2024 Tarih ve 27/113 sayılı kararı ile kararlaştırılmış olup, Yönetim Kurulumuzca alınan "Kamu Yararı Kararı" Bakanlığımızın 28.10.2024 tarih ve 2257096 sayılı kararı ile onaylanmış, 23.01.2025 tarih ve 9451 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla da Acele Kamulaştırılmasına karar verilmiş ve bu karar 24.01.2025 tarih ve 32792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.



Maliki/hissedarı olduğunuz taşınmazdan kamulaştırılan kısma ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu taşınmazdan kamulaştırılan kısmı için, 2942 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince, Kuruluşumuzca tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden pazarlık usulüyle anlaşma yoluna gidilecektir.



Anlaşmaya varılması halinde, Kuruluşumuz uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak ve anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına satışı için tapuda rızaen ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.



Anlaşmaya varılamaması veya Kuruluşumuzla irtibata geçilmemesi halinde, Kuruluşumuzca ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki taşınmaz listesinin malikler bölümünde adınızın bulunması halinde 17.09.2026 tarihinde bedel konusunu görüşmek üzere TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğü'ne ait 0312 309 05 15-8168 telefon numarasından bilgi alınması ve sonucunda Behiçbey Mevkii Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Binasına gelerek uzlaşma komisyonumuza bizzat veya vekil tayin edeceğiniz kişinin noter onaylı vekaletname ile müracaatı rica olunur.



ÇORUM İLİ, SUNGURLU İLÇESİ, KEMALLI MAHALLESİ