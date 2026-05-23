T.C.DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Pamukkale/Pelitlibağ Mh.2949 Ada 7 Parsel, 246,00 m2 tapuda "Arsa" vasıflı taşınmazdır. Üzerinde iki adet yapı bulunmaktadır. Kıymeti : 6.123.040,00 TL KDV : %50'si %20, % 50'si % 10

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:31 Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:31 Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:31

20/05/2026