T.C.DENİZLİ 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın
Özellikleri: Denizli, Pamukkale, İstiklal Mahallesi, 836 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmaz tapuda arsa vasıflı olup 140 m²'dir.
Kıymeti : 5.581.320,00 TL
KDV: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 13:53
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati: 24/04/2026 - 13:53
23/02/2026