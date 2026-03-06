T.C.DENİZLİ 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 

Aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın

Özellikleri: Denizli, Pamukkale, İstiklal Mahallesi, 836 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmaz tapuda arsa vasıflı olup 140 m²'dir.

Kıymeti : 5.581.320,00 TL

KDV: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 13:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati: 24/04/2026 - 13:53

23/02/2026