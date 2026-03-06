Resmi İlanlar

T.C.DENİZLİ 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

07-03-2026 00.00

T.C.DENİZLİ 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 

2025/1 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Taşınmazın

Özellikleri: Denizli, Pamukkale, İstiklal Mahallesi, 836 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmaz tapuda arsa vasıflı olup 140 m²'dir. 

Kıymeti : 5.581.320,00 TL 

KDV: %10

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:53  

Bitiş Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 13:53

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati: 24/04/2026 - 13:53

 

23/02/2026

#İlangovtr Basın no ILN02418179