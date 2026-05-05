T.C. LÜLEBURGAZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : SABRİYE SARICA

Davacı Mithat Şen tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında, dava dilekçesi tensip zaptı dahili davalı dilekçesi ve bilirkişi raporlarının tebliği için kayıtlı herhangi bir adresiniz olmaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır.

Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava konusu Ayvalı Köyü, 27, 163, 164, 495, 501, 509, 858, 859, 1344, 1647, 1853, 1879, 2022, 2023, 2157, 2158, 2163, 2164, 2251, 2252, 2261, 2300, 2350 ve 2389 nolu parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılan keşif sonucu, Kadastro Teknisyeni raporuna göre dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın ancak satış yoluyla giderilmesinin mümkün olacağının bildirildiği, Ziraat Mühendisi bilirkişisinin raporuna göre ise dava konusu parsellerin keşif tarihli toplam değeri“ 12.208.387,88 TL olduğunun bildirildiği, Gayrimenkul Değerleme Uzmanın raporuna göre ise Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Ayvalı Köyü, 1853 parsel numaralı taşınmazın değerinin 7.000.000,00-TL olabileceği, Ayvalı Köyü, 1879 parsel numaralı taşınmazın Keşif tarihi itibari ile değerinin 410.000,00-TL Ayvalı Köyü, 2251 parsel numaralı taşınmazın keşif tarihi itibariyle 2.250.000,00-TL, Ayvalı Köyü, 2252 parsel numaralı taşınmazın Keşif tarihi itibari ile değerinin 2.575.000,00-TL, Ayvalı Köyü, 2261 parsel sayılı taşınmazın Keşif tarihi itibari ile değerinin 10.500.000,00-TL olabileceği, Ayvalı Köyü, 2300 parsel numaralı taşınmazın değerinin 2.000.000,00-TL olabileceği Ayvalı Köyü, 2350 parsel numaralı 1.020,00m2 alanlı “avlulu Kerpiç Ev Ve Ahır vasıflı taşınmazın keşif tarihi itibari ile 3.000.000,00 TL olabileceği, Lüleburgaz İlçesi, Ayvalı Köyü, 2389 parsel numaralı 1.160,00m alanlı yazın tam hissesinin değerinin; 3.770.000,00-TL olabileceğinin bildirildiği, HMK 281.madde gereğince 2 hafta içinde bilirkişi raporuna itiraz etmediğiniz takdirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur. Durusma Günü: 03/06/2026 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanen tebliğ olunur.