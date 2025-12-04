T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

KARAR NO: 2022/2650

KONU: İlan Hakkında

Davacı TAHİR KARADENİZ lehine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Davanın KABULÜ İLE, Malatya ili Battalgazi ilçesi Hidayet Mah. 5896 ada 6 parsel sayılı taşınmazın tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte İ.İ.K. hükümleri uyarınca umum arasında açık arttırma usulü ile SATIŞI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNENE KARAR VERİLDİĞİ,

Gerekçeli kararın talep halinde taraflara tebliğine;Mahkememizin işbu kararına karşı, 6100 Sayılı yasanın 345 maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde, Mahkememize ve Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, davacının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı

DAHİLİ DAVALI: HATİCE ZEREN, (S****K, F***A kızı ** ** 1964 doğumlu), TC: 587*****816, Teblig yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.02/12/2025