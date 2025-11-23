TEPECİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi dairemiz mükelleflerinden aşağıda adı, soyadı ve bilinen en son adresleri yazılı şahıslara adlarına düzenlenmiş ödeme emirlerinin PTT ve memur eliyle tebliğ yapılması mümkün olmamıştır.Bu nedenle 213 Sayılı V.U.K.'nun 103 , 104. ve 106. Maddelerinin hükümlerine göre İLANEN TEBLİĞ yapılması gerekmektedir.İş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihten itibaren 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir.İlan tarihinden 1 ay içinde mükellef veya vergi sorumlusunun vergi dairemize bizzat veya bivekale başvurmaları veya taahhütlü olarak veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, aksi halde bir aylık süre bitiminde tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç 6241295909 GIORGI MURADASHVILJ KURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE 202004202006 0033 2023041266UIw0000008 2023041214UJE0000058 4.366.286,46 6241295909 GIORGI MURADASHVILJ KURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE 202001202012 0010 2023041266UIw0000008 2023041214UJE0000057 11.776.503,20 6241295909 GIORGI MURADASHVILJ KURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE 202001202012 0010 2023041266UIw0000008 2023041214UJE0000057 3.415.185,93 6241295909 GIORGI MURADASHVILJ KURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE 202001202012 0010 2023041266UIw0000008 2023041214UJE0000057 11.776.503,20 6241295909 GIORGI MURADASHVILJ KURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE 202007202009 0033 2023041266UIw0000008 2023041214UJE0000056 7.125.923,64 9810438179 İBRAHİM YİYİN KIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA 201201201201 0071 2023053066UIz0000003 2023053014UJH0000010 2.890.990,10 9810438179 İBRAHİM YİYİN KIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA 201201201201 0071 2023053066UIz0000003 2023053014UJH0000010 4.582.219,31 9810438179 İBRAHİM YİYİN KIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA 201209201209 0071 2023053066UIz0000003 2023053014UJH0000012 3.031.733,98 9810438179 İBRAHİM YİYİN KIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA 201207201207 0071 2023053066UIz0000003 2023053014UJH0000018 2.972.410,38