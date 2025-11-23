Resmi İlanlar
TEPECİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN
KOCAELİ DEFTERDARLIĞI
TEPECİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Vergi dairemiz mükelleflerinden aşağıda adı, soyadı ve bilinen en son adresleri yazılı şahıslara adlarına düzenlenmiş ödeme emirlerinin PTT ve memur eliyle tebliğ yapılması mümkün olmamıştır.Bu nedenle 213 Sayılı V.U.K.'nun 103 , 104. ve 106. Maddelerinin hükümlerine göre İLANEN TEBLİĞ yapılması gerekmektedir.İş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihten itibaren 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir.İlan tarihinden 1 ay içinde mükellef veya vergi sorumlusunun vergi dairemize bizzat veya bivekale başvurmaları veya taahhütlü olarak veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, aksi halde bir aylık süre bitiminde tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Toplam Borç
|6241295909
|GIORGI MURADASHVILJ
|KURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE
|202004202006
|0033
|2023041266UIw0000008
|2023041214UJE0000058
|4.366.286,46
|6241295909
|GIORGI MURADASHVILJ
|KURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE
|202001202012
|0010
|2023041266UIw0000008
|2023041214UJE0000057
|11.776.503,20
|6241295909
|GIORGI MURADASHVILJ
|KURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE
|202007202009
|0033
|2023041266UIw0000008
|2023041214UJE0000056
|7.125.923,64
|9810438179
|İBRAHİM YİYİN
|KIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA
|201201201201
|0071
|2023053066UIz0000003
|2023053014UJH0000010
|2.890.990,10
|9810438179
|İBRAHİM YİYİN
|KIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA
|201201201201
|0071
|2023053066UIz0000003
|2023053014UJH0000010
|4.582.219,31
|9810438179
|İBRAHİM YİYİN
|KIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA
|201209201209
|0071
|2023053066UIz0000003
|2023053014UJH0000012
|3.031.733,98
|9810438179
|İBRAHİM YİYİN
|KIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA
|201207201207
|0071
|2023053066UIz0000003
|2023053014UJH0000018
|2.972.410,38