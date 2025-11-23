Resmi İlanlar

TEPECİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

24-11-2025 00.00

İLAN

 

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI

TEPECİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Vergi dairemiz mükelleflerinden aşağıda adı, soyadı ve bilinen en son adresleri yazılı şahıslara adlarına düzenlenmiş ödeme emirlerinin PTT ve memur eliyle tebliğ yapılması mümkün olmamıştır.Bu nedenle 213 Sayılı V.U.K.'nun 103 , 104. ve 106. Maddelerinin hükümlerine göre İLANEN TEBLİĞ yapılması gerekmektedir.İş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihten itibaren 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir.İlan tarihinden 1 ay içinde mükellef veya vergi sorumlusunun vergi dairemize bizzat veya bivekale başvurmaları veya taahhütlü olarak veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, aksi halde bir aylık süre bitiminde tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

Vergi NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoToplam Borç
6241295909GIORGI MURADASHVILJKURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE20200420200600332023041266UIw00000082023041214UJE00000584.366.286,46
6241295909GIORGI MURADASHVILJKURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE20200120201200102023041266UIw00000082023041214UJE000005711.776.503,20
6241295909GIORGI MURADASHVILJKURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE20200120201200102023041266UIw00000082023041214UJE00000573.415.185,93
6241295909GIORGI MURADASHVILJKURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE20200120201200102023041266UIw00000082023041214UJE000005711.776.503,20
6241295909GIORGI MURADASHVILJKURTULUŞ MAHALLESİ DÖNENCE SOKAK NO: 12 DAİRE 3 KAT 2 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05529393625 MERKEZ YABANCI ÜLKE20200720200900332023041266UIw00000082023041214UJE00000567.125.923,64
9810438179İBRAHİM YİYİNKIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA20120120120100712023053066UIz00000032023053014UJH00000102.890.990,10
9810438179İBRAHİM YİYİNKIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA20120120120100712023053066UIz00000032023053014UJH00000104.582.219,31
9810438179İBRAHİM YİYİNKIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA20120920120900712023053066UIz00000032023053014UJH00000123.031.733,98
9810438179İBRAHİM YİYİNKIŞLA MAH. 4353 SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: YÜREĞİR ADANA20120720120700712023053066UIz00000032023053014UJH00000182.972.410,38

 

#İlangovtr Basın no ILN02340834