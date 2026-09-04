NTV
Resmi ilanlar

TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

05-09-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

İLAN

TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2020/31 Esas

KARAR NO : 2024/194

 

Davacı AYTEKİN ÖZKUL ile davalı GRATSİELLA ÖZKUL aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davacının ispatlanamayan davasının REDDİNE, Dair, davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki hafta içinde TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere verilen 18.04.2026 tarihli gerekçeli karar; tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, davalı GRATSİELLHA ÖZKUL tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/06/2026

#İlangovtr Basın no ILN02541621