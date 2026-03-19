TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2020/1300 E., 2026/59 K. Sayılı dosyasında Trabzon İli, Arsin İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 145 Ada, 3 Parsel Sayılı Taşınmazın Ortaklığın Açık Artırma Yoluyla Satış Suretiyle Giderilmesine karar verildiği iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğden itibaren iki (2) hafta içinde istinaf edilebileceği, tebligat yapılamayan dahili davalı Cevat SOYLU'ya gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.