TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sayın Nahide KAYNAR



107 ada 5 nolu parselin 3004.83 m2 olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünü 3061.91 m2 olarak, 107 ada 6 nolu parselin 138.54 m2 olan eski yüzölçümünün iptal edilerek yeniden yapılan ölçülerinden elde edilen koordinatlarla hesaplanan yüzölçümünün 81.46 m2 olarak, düzeltilmesine, kararının düzeltmeye tabi tutulan Trabzon ili Ortahisar ilçesi Aktoprak Mahallesi 107 ada 5 ve 6 nolu parsellerin maliklerine tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılan düzeltmenin kaldırılması yönünde Trabzon Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılabileceği, dava açılmaması halinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemine ait bu karar kesinlik kazanacaktır.Kararın kesinleşmesi durumunda tapu sicil üzerinde ve pafta ile yüzölçüm klasöründe düzeltme işlemi yapılacağından. İlanen duyurulur.

