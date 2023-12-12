TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİTASFİYE MEMURLUĞU

T.C.

TURGUTLUSULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

Sayı :2022/49 Tereke 08/12/2023

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Musalaryeniköy Mah.Musalaryeniköy Cad.No:135 Turgutlu/MANİSA adresinde mukim 38149887244TCK.NoluAHMET YILMAZSAVRAN’IN terekesinin Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin,24/06/2022 Tarih ve 2022/741 Esas,2022/1222 Karar sayılı kararları ile, TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Dosya durumu itibariyle tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 166,218.maddesi gereğince ilan olunur.