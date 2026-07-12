TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Sivas İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 25/07/2024 tarih, 15-853 no'lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 346 215 00 60 telefon numarasından bilgi alması ve Kümbet Mah. 8. Sk. No:22 Merkez / Sivas adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğüne (Sivas) müracaatta bulunması rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İLÇE
|KÖY
|ADA
|PARSEL
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|59
|ŞEYH AHMET ARSLAN
|BEKİR
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|60
|FADİME
|YADİGAR
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|60
|HABİL ERDEM AKIN
|RECEP
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|60
|EKREM AKIN
|RECEP
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|60
|HACER
|YADİGAR
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|60
|ABBAS AKIN
|YADİGAR
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|60
|MEHMET AKIN
|YADİGAR
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|61
|ÖMER AKIN
|YUSUF
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|62
|ÖZKAN AKIN
|MUZAFFER
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|62
|ÖMER AKIN
|ABBAS
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|63
|AYSUN KÖLEKÇİ
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|63
|BİRGÜL USLU
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|63
|TUĞRUL USLU
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|63
|RIFKI USLU
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|63
|İHSAN USLU
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|63
|İHSAN USLU
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|63
|RIFKI USLU
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|63
|TUĞRUL USLU
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|63
|BİRGÜL USLU
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|63
|AYSUN KÖLEKÇİ
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|6
|KASIM ŞAHİN
|ŞABAN
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|6
|HÜSEYİN ŞAHİN
|ŞABAN
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|6
|HAYRİYE AKTAĞ
|İDRİS
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|6
|NURİ ŞAHİN
|İSHAK
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|6
|HASAN ŞAHİN
|İSHAK
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|6
|HAYRİYE AKTAĞ
|İDRİS
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|8
|RÜŞTÜ
|MİHRALİ
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|8
|ABDULKADİR UÇAN
|AHMET TURAN
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|8
|MURAT UÇAN
|ÖMER
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|9
|ASİYE UÇAN
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|9
|KEMAL UÇAN
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|9
|ABDURRAHMAN UÇAN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|10
|FADİME UÇAN
|ALİ
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|113
|5
|ABDURRAHMAN UÇAN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|112
|72
|ZÜBEYDE MERT
|NUFEL
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|112
|72
|HATUN YÜKSEL
|NUFEL
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|112
|70
|HALİS USLU
|İHSAN
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|112
|48
|İLKER DAĞDEVİREN
|AHMET
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|112
|47
|HALİS USLU
|İHSAN
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|112
|41
|HALİS USLU
|İHSAN
|Merkez
|Yeniboğazkesen
|112
|43
|ABDURRAHMAN UÇAN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Sivritepe
|101
|340
|HAMİDE TANRIVERDİ
|RECEP
|Merkez
|Sivritepe
|101
|340
|MEVLÜDE KARAKOÇ
|AHMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|340
|MEHMET KARAKOÇ
|AHMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|340
|ATİLLA TANRIVERDİ
|HAMZA
|Merkez
|Sivritepe
|101
|340
|ATİLLA TANRIVERDİ
|HAMZA
|Merkez
|Sivritepe
|101
|340
|ABDULLAH GÜLER
|BEKİR
|Merkez
|Sivritepe
|101
|340
|MEHMET TANRIVERDİ
|MUSTAFA
|Merkez
|Sivritepe
|101
|340
|AHMET TANRIVERDİ
|MUSTAFA
|Merkez
|Sivritepe
|101
|338
|MUSTAFA KARAYAY
|EYÜP
|Merkez
|Sivritepe
|101
|338
|KADİR KARAYAY
|EYÜP
|Merkez
|Sivritepe
|101
|338
|HÜSEYİN KARAYAY
|EYÜP
|Merkez
|Sivritepe
|101
|338
|EMİNE TOPTAŞ
|EYÜP
|Merkez
|Sivritepe
|101
|338
|ZAHİDE ARSLAN
|EYÜP
|Merkez
|Sivritepe
|101
|338
|HÜLYA TANRIVERDİ
|MEVLÜT
|Merkez
|Sivritepe
|101
|337
|HATİYCE DİKBAŞ
|MEMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|337
|FATMA DAŞTAN
|MEMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|337
|KAMİL ÜNAL
|MEMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|337
|OSMAN ÜNAL
|MEMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|337
|MUSTAFA ÜNAL
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|294
|BEDRİYE ŞENKAL
|TAHSİN
|Merkez
|Sivritepe
|101
|293
|AHMET ŞENKAL
|ALİ
|Merkez
|Sivritepe
|101
|292
|BEDRİYE ŞENKAL
|TAHSİN
|Merkez
|Sivritepe
|101
|290
|NAFİZE YILDIZ
|SALİH
|Merkez
|Sivritepe
|101
|290
|MUSA ŞENKAL
|SALİH
|Merkez
|Sivritepe
|101
|290
|MEHMET ŞENKAL
|SALİH
|Merkez
|Sivritepe
|101
|290
|MEVLÜDE AĞGÖRE
|SALİH
|Merkez
|Sivritepe
|101
|289
|SALİM KAYNAŞIK
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|385
|MEVLÜDE YAKAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|385
|EMİNE ARSLAN
|MUSTAFA
|Merkez
|Sivritepe
|101
|385
|BEKİR ARSLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|385
|HAYRİYE ARSLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|288
|MEVLÜDE YAKAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|288
|EMİNE ARSLAN
|MUSTAFA
|Merkez
|Sivritepe
|101
|288
|BEKİR ARSLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|288
|HAYRİYE ARSLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|101
|287
|AYŞE KAYNAR
|ALİ OSMAN
|Merkez
|Sivritepe
|101
|286
|AYŞE KAYNAR
|ALİ OSMAN
|Merkez
|Sivritepe
|101
|285
|HACER TOPTAŞ
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Sivritepe
|101
|284
|HACER TOPTAŞ
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Sivritepe
|122
|42
|MEVLÜDE DOĞAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|122
|42
|ŞERİFE DOĞAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|122
|42
|MAHMUT DOĞAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|122
|42
|ESME DOĞAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|122
|41
|HATİCE AKGÜL
|ŞABAN
|Merkez
|Sivritepe
|121
|122
|KAMİL ÜNAL
|MEMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|118
|HATUN TAŞTAN
|AHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|118
|AHMET TAŞTAN
|AHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|117
|İBRAHİM CEYLAN
|MAHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|117
|KEZİBAN CEYLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|117
|SEYİT CEYLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|117
|MUSTAFA CEYLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|117
|KADİR CEYLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|117
|MİHRALİ CEYLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|117
|SAFİYE BATAL
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|112
|RECEP KAYNAŞIK
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|108
|ATİLLA TANRIVERDİ
|HAMZA
|Merkez
|Sivritepe
|121
|108
|ATİLLA TANRIVERDİ
|HAMZA
|Merkez
|Sivritepe
|121
|104
|RUKİYE ÇİL
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|104
|NAVRUZ UZUN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|104
|MEHMET UZUN
|OSMAN
|Merkez
|Sivritepe
|121
|104
|AHMET UZUN
|OSMAN
|Merkez
|Sivritepe
|121
|104
|HATUN UZUN
|OSMAN
|Merkez
|Sivritepe
|121
|103
|AHMET ARSLAN
|MUSA
|Merkez
|Sivritepe
|121
|100
|ZEKİYE ARSLAN
|İSMAİL
|Merkez
|Sivritepe
|121
|100
|MELEK AĞGÖRE
|İSMAİL
|Merkez
|Sivritepe
|121
|100
|MEHMET ARSLAN
|İSMAİL
|Merkez
|Sivritepe
|121
|100
|ŞERİF ARSLAN
|HALİL
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|KEZİBAN CEYLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|MUTEBER KARATAŞ
|İBRAHİM
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|AHMET TURAN ÖZBEY
|HİLMİ
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|EMİNE ÖZBEY
|HİLMİ
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|ETHEM ÖZBEY
|HİLMİ
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|NEZAFET ÖZBEY
|MUSTAFA
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|AYŞEGÜL ÖZBEY
|DOĞAN
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|RAMAZAN ÖZBEY
|DOĞAN
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|SEYİT CEYLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|MUSTAFA CEYLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|KADİR CEYLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|MİHRALİ CEYLAN
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|121
|99
|SAFİYE BATAL
|MEHMET
|Merkez
|Sivritepe
|128
|21
|SAMİ DOĞAN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Sivritepe
|128
|21
|İSMAİL DOĞAN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Sivritepe
|128
|21
|KADİR DOĞAN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Sivritepe
|128
|21
|ALİ DOĞAN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Sivritepe
|130
|2
|OSMAN AKGÜNEY
|HASAN
|Merkez
|Sivritepe
|130
|3
|ALİ COŞKUN
|ŞÜKRÜ ERDAL
|Merkez
|Akcamescit
|111
|11
|YAKUP SAVAŞER
|İBRAHİM
|Merkez
|Akcamescit
|111
|12
|YAKUP SAVAŞER
|İBRAHİM
|Merkez
|Akcamescit
|111
|14
|ABDULLAH DÖLLÜK
|OSMAN
|Merkez
|Akcamescit
|111
|16
|ABDULLAH DÖLLÜK
|OSMAN