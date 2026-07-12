NTV
Resmi ilanlar

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN

13-07-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sivas İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 25/07/2024 tarih, 15-853 no'lu karar ile başlanılmıştır.


Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 346 215 00 60 telefon numarasından bilgi alması ve Kümbet Mah. 8. Sk. No:22 Merkez / Sivas adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğüne (Sivas) müracaatta bulunması rica olunur.


Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.


Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

 

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

 

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

 

İLÇEKÖYADAPARSELADI SOYADIBABA ADI
MerkezYeniboğazkesen11359ŞEYH AHMET ARSLANBEKİR
MerkezYeniboğazkesen11360FADİMEYADİGAR
MerkezYeniboğazkesen11360HABİL ERDEM AKINRECEP
MerkezYeniboğazkesen11360EKREM AKINRECEP
MerkezYeniboğazkesen11360HACERYADİGAR
MerkezYeniboğazkesen11360ABBAS AKINYADİGAR
MerkezYeniboğazkesen11360MEHMET AKINYADİGAR
MerkezYeniboğazkesen11361ÖMER AKINYUSUF
MerkezYeniboğazkesen11362ÖZKAN AKINMUZAFFER
MerkezYeniboğazkesen11362ÖMER AKINABBAS
MerkezYeniboğazkesen11363AYSUN KÖLEKÇİAHMET
MerkezYeniboğazkesen11363BİRGÜL USLUAHMET
MerkezYeniboğazkesen11363TUĞRUL USLUAHMET
MerkezYeniboğazkesen11363RIFKI USLUAHMET
MerkezYeniboğazkesen11363İHSAN USLUAHMET
MerkezYeniboğazkesen11363İHSAN USLUAHMET
MerkezYeniboğazkesen11363RIFKI USLUAHMET
MerkezYeniboğazkesen11363TUĞRUL USLUAHMET
MerkezYeniboğazkesen11363BİRGÜL USLUAHMET
MerkezYeniboğazkesen11363AYSUN KÖLEKÇİAHMET
MerkezYeniboğazkesen1136KASIM ŞAHİNŞABAN
MerkezYeniboğazkesen1136HÜSEYİN ŞAHİNŞABAN
MerkezYeniboğazkesen1136HAYRİYE AKTAĞİDRİS
MerkezYeniboğazkesen1136NURİ ŞAHİNİSHAK
MerkezYeniboğazkesen1136HASAN ŞAHİNİSHAK
MerkezYeniboğazkesen1136HAYRİYE AKTAĞİDRİS
MerkezYeniboğazkesen1138RÜŞTÜMİHRALİ
MerkezYeniboğazkesen1138ABDULKADİR UÇANAHMET TURAN
MerkezYeniboğazkesen1138MURAT UÇANÖMER
MerkezYeniboğazkesen1139ASİYE UÇANSÜLEYMAN
MerkezYeniboğazkesen1139KEMAL UÇANSÜLEYMAN
MerkezYeniboğazkesen1139ABDURRAHMAN UÇANHÜSEYİN
MerkezYeniboğazkesen11310FADİME UÇANALİ
MerkezYeniboğazkesen1135ABDURRAHMAN UÇANHÜSEYİN
MerkezYeniboğazkesen11272ZÜBEYDE MERTNUFEL
MerkezYeniboğazkesen11272HATUN YÜKSELNUFEL
MerkezYeniboğazkesen11270HALİS USLUİHSAN
MerkezYeniboğazkesen11248İLKER DAĞDEVİRENAHMET
MerkezYeniboğazkesen11247HALİS USLUİHSAN
MerkezYeniboğazkesen11241HALİS USLUİHSAN
MerkezYeniboğazkesen11243ABDURRAHMAN UÇANHÜSEYİN
MerkezSivritepe101340HAMİDE TANRIVERDİRECEP
MerkezSivritepe101340MEVLÜDE KARAKOÇAHMET
MerkezSivritepe101340MEHMET KARAKOÇAHMET
MerkezSivritepe101340ATİLLA TANRIVERDİHAMZA
MerkezSivritepe101340ATİLLA TANRIVERDİHAMZA
MerkezSivritepe101340ABDULLAH GÜLERBEKİR
MerkezSivritepe101340MEHMET TANRIVERDİMUSTAFA
MerkezSivritepe101340AHMET TANRIVERDİMUSTAFA
MerkezSivritepe101338MUSTAFA KARAYAYEYÜP
MerkezSivritepe101338KADİR KARAYAYEYÜP
MerkezSivritepe101338HÜSEYİN KARAYAYEYÜP
MerkezSivritepe101338EMİNE TOPTAŞEYÜP
MerkezSivritepe101338ZAHİDE ARSLANEYÜP
MerkezSivritepe101338HÜLYA TANRIVERDİMEVLÜT
MerkezSivritepe101337HATİYCE DİKBAŞMEMET
MerkezSivritepe101337FATMA DAŞTANMEMET
MerkezSivritepe101337KAMİL ÜNALMEMET
MerkezSivritepe101337OSMAN ÜNALMEMET
MerkezSivritepe101337MUSTAFA ÜNALMEHMET
MerkezSivritepe101294BEDRİYE ŞENKALTAHSİN
MerkezSivritepe101293AHMET ŞENKALALİ
MerkezSivritepe101292BEDRİYE ŞENKALTAHSİN
MerkezSivritepe101290NAFİZE YILDIZSALİH
MerkezSivritepe101290MUSA ŞENKALSALİH
MerkezSivritepe101290MEHMET ŞENKALSALİH
MerkezSivritepe101290MEVLÜDE AĞGÖRESALİH
MerkezSivritepe101289SALİM KAYNAŞIKMEHMET
MerkezSivritepe101385MEVLÜDE YAKANMEHMET
MerkezSivritepe101385EMİNE ARSLANMUSTAFA
MerkezSivritepe101385BEKİR ARSLANMEHMET
MerkezSivritepe101385HAYRİYE ARSLANMEHMET
MerkezSivritepe101288MEVLÜDE YAKANMEHMET
MerkezSivritepe101288EMİNE ARSLANMUSTAFA
MerkezSivritepe101288BEKİR ARSLANMEHMET
MerkezSivritepe101288HAYRİYE ARSLANMEHMET
MerkezSivritepe101287AYŞE KAYNARALİ OSMAN
MerkezSivritepe101286AYŞE KAYNARALİ OSMAN
MerkezSivritepe101285HACER TOPTAŞSÜLEYMAN
MerkezSivritepe101284HACER TOPTAŞSÜLEYMAN
MerkezSivritepe12242MEVLÜDE DOĞANMEHMET
MerkezSivritepe12242ŞERİFE DOĞANMEHMET
MerkezSivritepe12242MAHMUT DOĞANMEHMET
MerkezSivritepe12242ESME DOĞANMEHMET
MerkezSivritepe12241HATİCE AKGÜLŞABAN
MerkezSivritepe121122KAMİL ÜNALMEMET
MerkezSivritepe121118HATUN TAŞTANAHMET
MerkezSivritepe121118AHMET TAŞTANAHMET
MerkezSivritepe121117İBRAHİM CEYLANMAHMET
MerkezSivritepe121117KEZİBAN CEYLANMEHMET
MerkezSivritepe121117SEYİT CEYLANMEHMET
MerkezSivritepe121117MUSTAFA CEYLANMEHMET
MerkezSivritepe121117KADİR CEYLANMEHMET
MerkezSivritepe121117MİHRALİ CEYLANMEHMET
MerkezSivritepe121117SAFİYE BATALMEHMET
MerkezSivritepe121112RECEP KAYNAŞIKMEHMET
MerkezSivritepe121108ATİLLA TANRIVERDİHAMZA
MerkezSivritepe121108ATİLLA TANRIVERDİHAMZA
MerkezSivritepe121104RUKİYE ÇİLMEHMET
MerkezSivritepe121104NAVRUZ UZUNMEHMET
MerkezSivritepe121104MEHMET UZUNOSMAN
MerkezSivritepe121104AHMET UZUNOSMAN
MerkezSivritepe121104HATUN UZUNOSMAN
MerkezSivritepe121103AHMET ARSLANMUSA
MerkezSivritepe121100ZEKİYE ARSLANİSMAİL
MerkezSivritepe121100MELEK AĞGÖREİSMAİL
MerkezSivritepe121100MEHMET ARSLANİSMAİL
MerkezSivritepe121100ŞERİF ARSLANHALİL
MerkezSivritepe12199KEZİBAN CEYLANMEHMET
MerkezSivritepe12199MUTEBER KARATAŞİBRAHİM
MerkezSivritepe12199AHMET TURAN ÖZBEYHİLMİ
MerkezSivritepe12199EMİNE ÖZBEYHİLMİ
MerkezSivritepe12199ETHEM ÖZBEYHİLMİ
MerkezSivritepe12199NEZAFET ÖZBEYMUSTAFA
MerkezSivritepe12199AYŞEGÜL ÖZBEYDOĞAN
MerkezSivritepe12199RAMAZAN ÖZBEYDOĞAN
MerkezSivritepe12199SEYİT CEYLANMEHMET
MerkezSivritepe12199MUSTAFA CEYLANMEHMET
MerkezSivritepe12199KADİR CEYLANMEHMET
MerkezSivritepe12199MİHRALİ CEYLANMEHMET
MerkezSivritepe12199SAFİYE BATALMEHMET
MerkezSivritepe12821SAMİ DOĞANHÜSEYİN
MerkezSivritepe12821İSMAİL DOĞANHÜSEYİN
MerkezSivritepe12821KADİR DOĞANHÜSEYİN
MerkezSivritepe12821ALİ DOĞANHÜSEYİN
MerkezSivritepe1302OSMAN AKGÜNEYHASAN
MerkezSivritepe1303ALİ COŞKUNŞÜKRÜ ERDAL
MerkezAkcamescit11111YAKUP SAVAŞERİBRAHİM
MerkezAkcamescit11112YAKUP SAVAŞERİBRAHİM
MerkezAkcamescit11114ABDULLAH DÖLLÜKOSMAN
MerkezAkcamescit11116ABDULLAH DÖLLÜKOSMAN
#İlangovtr Basın no ILN02507798