TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Tebligatın Yapılması İstenilen: Hakan İlter



Hakan İlter'in Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 07.09.2017 tarih ve E:2014/244, K:2017/444 sayılı kararı ile zimmet eylemi nedeniyle "7 yıl 6 ay" ve kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği eylemi nedeniyle "5 yıl hapis cezası" verildiği görülmekle Hakan İlter'in noter kâtibi olma vasfını yitirdiği anlaşılmıştır.



Açıklanan nedenlerle; Hakan İlter hakkında verilen 12.09.2013 gün ve bila sayılı "Ücretten Kesme Cezası" na ilişkin kararın BOZULARAK, Şırnak 1. Noterliği (eski) personeli Hakan İlter hakkında Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığının 24.09.2025 tarihli ve 2013/336 Esas, 2025/656 Karar sayılı kararı ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 150/2. maddesinin son cümlesi ve 148. maddesinin (D) bendi uyarınca disiplin yönünden "MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI" verilmesine karar verilmiştir.



İlgili bu karar hakkında 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 150. maddesi ile 2576 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2577 sayılı Kanunun 7. ve 32. maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesine başvurarak itiraz edebilecektir.

İşbu kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı Tebligat Kanunu’nun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca tebliğ olunur.